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На Запорожском направлении украинские пограничники уничтожили сразу десяток российских FPV-дронов

  • 9.01.2024, 14:37
  • 1,330
На Запорожском направлении украинские пограничники уничтожили сразу десяток российских FPV-дронов

Защитники использовали антидроновое ружье.

Украинские пограничники уничтожили сразу десяток FPV-дронов оккупантов на Запорожском направлении. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Пограничники обезвредили сразу десяток FPV-дронов на Запорожском направлении. БПЛА потеряли ориентацию в пространстве от действия антидронового ружья и взорвались», - говорится в сообщении.

Отмечается, что также один из беспилотников со смертоносным грузом защитникам удалось приземлить.

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