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В Беларуси побит рекорд потребления электроэнергии

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  • 9.01.2024, 14:41
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В Беларуси побит рекорд потребления электроэнергии

На фоне морозов.

В Беларуси установлен новый исторический максимум потребления электроэнергии, сообщили в Минэнерго. Произошло это на фоне сильных морозов.

Максимум потребления электрической мощности в стране достиг рекордного показателя 6595 МВт 8 января на фоне сильных морозов. «Это на 204 МВт больше предыдущего максимального значения, зафиксированного 8 декабря 2023 года», — рассказали в министерстве.

Ночи января 2024 года стали самыми холодными за последние три года. В северных районах страны 8 января температура воздуха в ночные и утренние часы опускалась до минус 29 градусов. Морозы спадут в среду, 10 января, однако в пятницу по прогнозам синоптиков вновь придет похолодание, в отдельных районах ожидается до 18 градусов ниже нуля.

Для устойчивого прохождения максимума нагрузок в энергосистеме сформирован необходимый резерв генерирующих мощностей, отметили в Минэнерго.

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