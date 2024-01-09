Bloomberg: США и союзники провели тайную встречу с Украиной 5 9.01.2024, 14:45

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Она касалась мирного плана.

В прошлом месяце состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и небольшой группой стран глобального Юга, чтобы попытаться заручиться поддержкой украинских условий для проведения мирных переговоров с Россией, пишет Bloomberg.

Ранее не разглашавшаяся встреча советников по национальной безопасности, состоявшаяся 16 декабря в Саудовской Аравии, последовала за более крупными и публичными встречами, направленными на противодействие попыткам Москвы разделить и представить Украину и ее союзников как «нежелающих вести переговоры о прекращении войны».

Журналисты заявили, что секретность была отчасти направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно при присоединении.

По словам собеседников, меньший формат позволил провести более свободное и откровенное обсуждение формулы мира Украины и планов по продвижению этого процесса, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

Bloomberg пишет, что в последние месяцы усилия союзников ослабли. В США и ЕС более 100 миллиардов долларов жизненно важной помощи застопорились в процессе утверждения в Вашингтоне и Брюсселе, а контрнаступление Украины в прошлом году не принесло серьезного перелома на поле боя.

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