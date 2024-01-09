Кому из белорусов при морозах положен дополнительный перерыв на работе? 9.01.2024, 14:55

Напомнили в Минтруда.

Занятые на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях в холодное время имеют право на специальные перерывы вместе с обеденным перерывом. Подробности рассказали в пресс-службе Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

Сотрудникам, которые выполняют работы на открытом воздухе или же в закрытых, но не отапливаемых помещениях в холодное время, а также отдельные виды работ, вместе с обеденным перерывом должны предоставляться и специальные перерывы в течение рабочего дня, включаемые в рабочее время.

Работодатель обязан установить рабочий режим, который исключает возможность нанесения вреда здоровью и жизни работников при высокой температуре (+30°C) или низкой температуре (−25°C).

«В помещении для обогрева работающих устанавливаются мебель для временного отдыха, шкафы для верхней одежды, приспособление для просушки мокрой одежды», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, морозы спадут уже завтра, 10 января, и температура будет от 0 до −8°C в зависимости от региона. Но в пятницу морозы вернутся.

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