Ученые опровергли популярный миф о возрасте 27 9.01.2024, 15:20

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Старше — вовсе не значит умнее.

Вопреки утверждению о том, что с возрастом приходит мудрость, новые исследования, проведенные доктором Юдит Глюк из Клагенфуртского университета в Австрии, указывают на то, что связи между мудростью и хронологическим возрастом нет.

Доктор Глюк провела обзор предыдущих исследований, связывающих возраст с мудростью, и пришла к выводу, что старения недостаточно для того, чтобы стать мудрее. Она отмечает, что представление о том, что мудрость приходит вместе с возрастом, часто не соответствует действительности. Об этом пишет Daily Mail.

Ученая акцентирует на том, что не существует универсальной траектории развития мудрости, и чтобы стать мудрецом, требуется нечто большее, чем просто прожитые годы. Она подчеркивает, что жизненный опыт играет важную роль в появлении мудрости, но и он не зависит от возраста.

Характеристики мудрости, по мнению доктора Глюк, включают в себя сострадание и «самопревосходство» — способность преодолевать личные границы в духовном смысле. Мудрость также считается ресурсом для решения проблем, таких как одиночество, особенно в позднем возрасте.

Однако доктор Глюк также отмечает, что некоторые аспекты мудрости могут уменьшаться с возрастом, включая способность решать сложные проблемы или регулировать эмоции в стрессовых ситуациях. Кроме того, роль таких качеств, как открытость, сострадание и регулирование эмоций, может меняться в зависимости от возраста.

Эти исследования вызывают сомнения в том, что старение автоматически приносит мудрость, и указывают на то, что индивидуальные черты характера, жизненный опыт и обработка жизненных событий играют более важную роль в формировании мудрости, чем просто хронологический возраст.

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