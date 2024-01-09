Bloomberg: 2024-й год начался для России с убытков 9.01.2024, 15:26

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Экспорт нефти из страны упал.

Поставки российской нефти в начале 2024 года начали сокращаться. Первую неделю января поставки были на 300 000 баррелей в день ниже среднего уровня мая - июня, сообщает Bloomberg.

Валовая стоимость российского экспорта нефти, рассчитанная на основе еженедельных поставок и ценовых данных Argus Media, за семь дней по 7 января снизилась до 1,45 млрд долларов с 1,73 млрд долларов на предыдущей неделе. Средний доход за четыре недели также снизился, уменьшившись на 53 миллиона долларов до 1,5 миллиарда долларов в неделю. Вся российская нефть, предназначенная для азиатских покупателей, после погрузки в западных портах продолжает проходить через Красное море, несмотря на нападения со стороны йеменских повстанцев.

Танкеры, перевозящие нефть из РФ, вряд ли станут мишенью, но это не исключает риска того, что судно с российскими поставками может быть задето по ошибке. Более волатильный недельный средний показатель упал на 500 000 баррелей в день до 3,28 миллиона. Это на 300 000 баррелей ниже среднего уровня экспорта, зафиксированного Bloomberg в мае и июне, который является базовым периодом, используемым Москвой для сокращения экспорта нефти, которое она пообещала своим партнерам по ОПЕК+ в первом квартале 2024 года.

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