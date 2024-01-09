Белорусская дорожная техника нашлась на Белгородщине 2 9.01.2024, 15:35

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Режим выполняет все просьбы россиян.

Беларусь передает коммунальную технику на нужды армии РФ, сообщают читатели сайта Charter97.org.

Работники РУП «Могилевавтодор» сообщают, что два месяца назад они отправили в качестве «шефской помощи» на Белгородщину партию техники в составе тракторов John Deere 8R, МТЗ-80 и двух ЗИЛ-131.

Затем в Сети появились кадры, как белорусская техника вытягивает замерзшую военную технику россиян.

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