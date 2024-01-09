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Белорусская дорожная техника нашлась на Белгородщине

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  • 9.01.2024, 15:35
  • 4,768
Белорусская дорожная техника нашлась на Белгородщине

Режим выполняет все просьбы россиян.

Беларусь передает коммунальную технику на нужды армии РФ, сообщают читатели сайта Charter97.org.

Работники РУП «Могилевавтодор» сообщают, что два месяца назад они отправили в качестве «шефской помощи» на Белгородщину партию техники в составе тракторов John Deere 8R, МТЗ-80 и двух ЗИЛ-131.

Затем в Сети появились кадры, как белорусская техника вытягивает замерзшую военную технику россиян.

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