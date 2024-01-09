Украинская разведка получила доступ к секретной информации о российских БПЛА 2 9.01.2024, 15:42

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Архив содержит 100 гигабайтов информации.

Главное управление разведки Минобороны Украины добыло архив секретных данных российского предприятия «Специальный технологический центр» (СТЦ), которое занимается производством беспилотников «Орлан», средств радиоэлектронной разведки и другого военного оборудования.

Архив содержит 100 гигабайтов информации, в том числе документацию на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и прочее. По оценкам ГУР, стоимость полученных данных может составлять $1,5 млрд. Архив уже используется для укрепления обороноспособности Украины и ослабления России, добавили в ведомстве.

По некоторым данным, СТЦ основан выходцами из Военной академии связи имени Буденного. Предприятие находится под санкциями США с 2016 года «за помощь ГРУ» в радиоэлектронной разведке. Тем не менее после начала войны в Украине и ужесточения ограничений оно продолжало получать западные комплектующие через посредников в Китае и США, выяснили «Важные истории», Reuters и Британский институт оборонных исследований (RUSI). Только с января по октябрь 2022 года СТЦ купил продукции на $25,75 млн.

Беспилотники «Орлан» считают самыми успешными российскими разведывательными БПЛА. Помимо обнаружения войск и техники противника, они могут перехватывать переговоры, глушить сотовую связь и рассылать пропагандистские сообщения.

Журналисты выяснили, что в «Орлане» использовались компоненты от американских Altera и Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, европейских STMicroelectronics и NXP Semiconductors, японских Renesas Electronics и Saito Seisakusho.

По данным Spiegel, в производстве «Орланов» также применялась продукция австрийской AMS Osram и немецких Wurth и Infineon. Кроме того, RUSI упоминал в цепочке поставок деталей для этих дронов компанию из Саарбрюккена Weicom.

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