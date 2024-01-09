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В Беларуси йоги ушли в подполье

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  • 9.01.2024, 15:55
  • 5,004
В Беларуси йоги ушли в подполье

Занятия теперь проходят тайно.

В Беларуси с 1 января 2024 года вступили в силу новые правила для спортивной и фитнесс-сферы: без аккредитации, которая подразумевает высшее образование, официально работать не удастся.

Как пишут читатели сайта Charter97.org, нововведения затронули и инструкторов йоги.

«Многие, кто проходил какие-то курсы и не имеет образования, закрылись. Приходится создавать закрытые чаты и собираться нелегально», — рассказал сайту Charter97.org читатель.

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