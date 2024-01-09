Белорусы еще активнее рванули скупать валюту в обменниках 9.01.2024, 16:10

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Установлен рекорд.

В 2023 году физлица в Беларуси продали на 292,2 млн долларов больше, чем купили. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Нацбанк.

Так, за 2023 год население продало 10 млрд 117,9 млн долларов, а сдало — на 292,2 млн долларов меньше.

При этом последние три месяца прошлого года население активнее покупало валюту, чем относило в обменники.

В декабре физлица купили валюты на 1,027 млрд долларов. Это стало рекордом с начала прошлого года. Месяцем ранее этот показатель был 933 млн долларов, а в январе 2023-го — всего 711 млн долларов. Продали в декабре на 893,4 млн, а в ноябре — на 875 млн долларов.

Что касается юрлиц-резидентов, они продолжают быть чистыми покупателями. За декабрь купили валюты на 2,65 млрд долларов (месяцем ранее — 2,36 млрд), а продали — на 2,48 млрд (месяцем ранее — 2,1 млрд долларов).

В целом за 2023 год компании-резиденты купили валюты на 25 млрд 731,9 млн долларов, а продали — на 1 млрд 209,2 млн меньше.

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