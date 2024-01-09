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Клоунада Путина

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  • Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
  • 9.01.2024, 16:18
  • 4,982
Клоунада Путина

Россия — страна парадоксов.

Вот вам очень интересные факты:

— Россия ни на кого не нападала, но войска в Украину ввела;

— Войска ввела, но не воюет, а «защищает»;

— Не воюет, но потеряла людей и техники больше, чем СССР в Афганистане за 10 лет;

— Мобилизацию не объявляла, но частичная всё-таки была;

— Мобилизация частичная, но призвали 300 тыс. человек;

— Все довольны страной, но не менее 700 тыс. человек покинуло страну;

— Стране всего хватает, но оружие страна закупает у Ирана, а товары через параллельный импорт;

— Нехватка оружия, но всё идёт по плану;

— В строго в соответствии с графиками, но Пригожин почти дошёл до Москвы.

Не правительство, а клоуны.

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