Клоунада Путина

Клоунада Путина8
- Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
- 9.01.2024, 16:18
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Россия — страна парадоксов.
Вот вам очень интересные факты:
— Россия ни на кого не нападала, но войска в Украину ввела;
— Войска ввела, но не воюет, а «защищает»;
— Не воюет, но потеряла людей и техники больше, чем СССР в Афганистане за 10 лет;
— Мобилизацию не объявляла, но частичная всё-таки была;
— Мобилизация частичная, но призвали 300 тыс. человек;
— Все довольны страной, но не менее 700 тыс. человек покинуло страну;
— Стране всего хватает, но оружие страна закупает у Ирана, а товары через параллельный импорт;
— Нехватка оружия, но всё идёт по плану;
— В строго в соответствии с графиками, но Пригожин почти дошёл до Москвы.
Не правительство, а клоуны.
Телеграм-канал «Кремлевский цирк»