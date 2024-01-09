11 польских солдат пострадали в ДТП недалеко от границы с Беларусью
- 9.01.2024, 16:21
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Грузовик слетел с дороги и врезался в дерево.
У села Стажина недалеко от польско-белорусской границы в ДТП попал грузовик, перевозивший 12 солдат. 11 из них получили ранения и были госпитализированы, сообщает MOST.
Авария произошла утром 8 января. По предварительной версии, водитель военного грузовика потерял управление над транспортным средством, машина слетела со скользкой дороги и врезалась в дерево.
Состояние двух раненых вызывало наибольшие опасения, поэтому их доставили в больницы вертолётами: у женщины подозревали травму позвоночника. К утру 9 января девять из 11 пострадавших выписаны из больницы.
Водителя проверили на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — он был трезв.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Из-за сильных морозов дорожная ситуация в Подляском воеводстве остаётся сложной.