11 польских солдат пострадали в ДТП недалеко от границы с Беларусью 9.01.2024, 16:21

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Грузовик слетел с дороги и врезался в дерево.

У села Стажина недалеко от польско-белорусской границы в ДТП попал грузовик, перевозивший 12 солдат. 11 из них получили ранения и были госпитализированы, сообщает MOST.

Авария произошла утром 8 января. По предварительной версии, водитель военного грузовика потерял управление над транспортным средством, машина слетела со скользкой дороги и врезалась в дерево.

Состояние двух раненых вызывало наибольшие опасения, поэтому их доставили в больницы вертолётами: у женщины подозревали травму позвоночника. К утру 9 января девять из 11 пострадавших выписаны из больницы.

Водителя проверили на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — он был трезв.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Из-за сильных морозов дорожная ситуация в Подляском воеводстве остаётся сложной.

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