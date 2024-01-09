СМИ: В Крыму девушки отравили 46 военных РФ и застрелили ФСБшников 9 9.01.2024, 16:32

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Диверсантки скрылись на машине.

В пока еще подконтрольном россиянам Крыму нашли двух девушек, подозреваемых в уничтожении десятков оккупантов и пытались их задержать, однако диверсантки отстреливались и уничтожили нескольких сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, которых отправили на задержание, пишет УНИАН со ссылкой на росСМИ.

Диверсантки находились в Ялте в одном из частных домов, их пытались задержать несколько дней назад, однако не смогли - девушкам удалось скрыться, пишет «Кремлевская табакерка» в Telegram, ссылаясь на сведения, в частности, источников в ФСБ.

«…Подозреваемые в гибели 46-ти бойцов оказали сопротивление, задержать их, к сожалению, не удалось… Диверсантки оказались хорошо вооружены и (мы такого не ожидали!) отлично подготовлены. Плюс их кто-то мог предупредить о нашем визите. Как только спецназовцы приехали на задержание, по ним открыли огонь. Из пистолетов и автоматического оружия…», - рассказали якобы в российской спецслужбе.

На канале также говорится, что оккупанты в ответ успели сделать только несколько выстрелов, а потом девушки скрылись на машине. Журналисты узнали, что авто диверсантки бросили на окраине Ялты.

«…Где диверсантки сейчас, мы не знаем. В результате стрельбы погибли трое сотрудников ФСБ. Еще двое ранены, один из них тяжело. Возможно, ранена и одна из преступниц, но вряд ли это ранение тяжелое (она скрылась с места стрельбы самостоятельно). Розыск диверсанток продолжается», - добавили источники.

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