В Беларуси продают часы «Луч», посвященные визиту Билла Клинтона 1 9.01.2024, 16:40

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На циферблате — американский Белый дом.

На онлайн-аукционе продаются белорусские часы марки «Луч», посвященные визиту президента США Билла Клинтона, который посещал нашу страну 30 лет назад.

На циферблате изображен Белый дом в Вашингтоне. Есть и соответствующие надписи — The Whitehouse и Washington, пишет «Зеркало».

А вот на задней крышке есть гравировка-посвящение. Там написано Bill Clinton, USA-Belarus, 1994, Minsk.

Идентичные часы продаются и на российской площадке человеком со схожим ником. Цена белорусского лота — 388 рублей (около 120 долларов). Российский стоит примерно столько же.

Напомним, президент США Билл Клинтон посещал Беларусь 15 января 1994 года. В Беларусь его пригласил председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич, совершивший в июле 1993-го рабочую поездку в Вашингтон. Это пока первый и последний визит главы США в нашу страну.

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