Зеленский провел важное заседание Ставки

Зеленский провел важное заседание Ставки1
- 9.01.2024, 17:17
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Что решили.
Во вторник, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники разобрали в деталях тему обеспечения фронта снарядами и дронами, фактические расходы, ежедневную потребность и раздел между подразделениями.
О деталях заседания глава государства сообщил в Telegram. Он отметил, что все командующие направлениями и операциями присутствовали очно.
«Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач», – заверил глава Украины.