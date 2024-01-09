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Зеленский провел важное заседание Ставки

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  • 9.01.2024, 17:17
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Зеленский провел важное заседание Ставки

Что решили.

Во вторник, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники разобрали в деталях тему обеспечения фронта снарядами и дронами, фактические расходы, ежедневную потребность и раздел между подразделениями.

О деталях заседания глава государства сообщил в Telegram. Он отметил, что все командующие направлениями и операциями присутствовали очно.

«Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач», – заверил глава Украины.

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