Какая погода ожидает белорусов до конца недели? 1 9.01.2024, 17:27

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Прогноз на 10-12 января.

10 января погоду в Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты и теплые воздушные массы. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами, днем во многих районах республики пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег). Местами по стране прогнозируются гололед и слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от -1°С по северу до -11°С по югу республики, максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает pogoda.by.

11 января республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов от североатлантического циклона, смещающегося с Финляндии на центральные районы Европейской территории России. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут осадки, в основном снег, мокрый снег. Ночью местами по стране ожидается слабый гололед, днем в отдельных районах страны – метель. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, днем с переходом на северный порывистый, ночью местами, днем на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток будет -3..+2°С.

12 января погоду будут в основном определять неустойчивые холодные воздушные массы северных широт, днем по западу скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Местами по республике пройдет кратковременный снег, днем по западу страны ожидаются мокрый снег и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью северный, днем неустойчивый умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -7..-14°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -17°С; максимальная днем -4..-11°С, в западных районах Беларуси она составит -2..-3°С.

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