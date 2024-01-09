Президент Грузии: Всегда было ощущение, что Россия – наш враг

Президент Грузии: Всегда было ощущение, что Россия – наш враг3
- 9.01.2024, 18:04
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Этот факт прослеживается во всем.
Президент Грузии всегда имела ощущение, что ее страна на протяжении веков имеет одного врага – Россию, хотя некоторые, по мнению Саломе Зурабишвили, не осознают этого и сегодня.
Такое заявление Зурабишвили приводит «Грузия Online».
«Возможно, в какие-то периоды после независимости (Грузии) кто-то мог подумать, что могло быть другое отношение со стороны России», – отметила Зурабишвили.
По ее словам, сегодня нет ни одного признака из РФ, который указывал бы на то, что в России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями.
«Возможно, некоторые не осознают (что Россия – враг), некоторые – не хотят этого понимать, а некоторых это устраивает. Но это факт, который и сам (враг) не скрывает. Во всем прослеживается этот факт», – отметила Зурабишвили.
Президент Грузии регулярно выступает с критическими заявлениями в адрес России и критикует курс правительства за его пророссийскость.