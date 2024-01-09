Банки будут блокировать денежные переводы белорусов 1 9.01.2024, 18:14

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Кто в зоне риска?

Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова в пресс-центре БелТА рассказала, по каким признакам белорусские банки будут блокировать подозрительные платежи.

Признаки несанкционированных операций прописали в постановлении Нацбанка №453 «О несанкционированных переводах денежных средств (электронных денег)». Именно они будут являться основными для приостановления операций.

— Это некая нетипичность поведения клиента, переводящего денежные средства. Здесь имеется масса вопросов о том, что можно считать нетипичным и нехарактерным относительно суммы, места перевода», — отметила Инна Легчилова.

По ее словам, банкам поручили разработать специальные процессы, которые направлены на выявление такого подозрительного поведения (антифрод-систему).

Когда платежи заблокируют

Например, по словам Легчиловой, нетипично, если в определенный период времени платеж совершался с одного IP-адреса, а через десять минут с другого. Или платежи совершаются ночью, хотя ранее в такое время их не было.

Перечень классов и индикаторов большой. Решение о приостановлении операции примут не по одному из них, а в совокупности.

«Банк приостанавливает операцию на двое суток. И в течение этого времени может связаться с клиентом для уточнения деталей. Это сделано для того, чтобы не пострадали невиновные люди. Вместе с тем необходимо создать такой механизм, который позволил бы банкам приостановить операцию, то есть создать правовое поле», — уточнила специалист.

Легчилова отметила: беспокоится не стоит тем, кто действительно совершает какие-то платежи впервые. Например, если человек никогда не платил за покупки на маркетплейсе и такой платеж прошел впервые, операция не будет приостановлена. Это всего лишь один индикатор. И его недостаточно.

Однозначно будут приостанавливаться операции, по которым есть точная информация о незаконности списанных денег. В таком случае банк будет блокировать денежную сумму. А делом будет заниматься милиция.