ВСУ: На Таврическом направлении более сотни оккупантов сдались в плен за месяц

ВСУ: На Таврическом направлении более сотни оккупантов сдались в плен за месяц2
- 9.01.2024, 18:24
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Таким образом российские солдаты пытаются выжить.
Более сотни российских солдат сдались в плен украинским защитникам за месяц. Эти данные касаются только Таврического направления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна
По его словам, за день около 10 оккупантов сдались в плен.
- За три дня уже 30 пленных захватчиков. А за месяц - более 100 таких человек, - отметил Штупун.
Он добавил, что таким образом вражеские солдаты пытаются выжить.