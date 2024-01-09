ВСУ: На Таврическом направлении более сотни оккупантов сдались в плен за месяц 2 9.01.2024, 18:24

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Таким образом российские солдаты пытаются выжить.

Более сотни российских солдат сдались в плен украинским защитникам за месяц. Эти данные касаются только Таврического направления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна

По его словам, за день около 10 оккупантов сдались в плен.

- За три дня уже 30 пленных захватчиков. А за месяц - более 100 таких человек, - отметил Штупун.

Он добавил, что таким образом вражеские солдаты пытаются выжить.

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