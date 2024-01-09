закрыть
9 января 2024, вторник, 18:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ: На Таврическом направлении более сотни оккупантов сдались в плен за месяц

2
  • 9.01.2024, 18:24
  • 1,182
ВСУ: На Таврическом направлении более сотни оккупантов сдались в плен за месяц

Таким образом российские солдаты пытаются выжить.

Более сотни российских солдат сдались в плен украинским защитникам за месяц. Эти данные касаются только Таврического направления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна

По его словам, за день около 10 оккупантов сдались в плен.

- За три дня уже 30 пленных захватчиков. А за месяц - более 100 таких человек, - отметил Штупун.

Он добавил, что таким образом вражеские солдаты пытаются выжить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип