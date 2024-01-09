Первый автомобиль Sony официально представлен 1 9.01.2024, 18:33

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Речь идет об электрическом седане Е-класса.

В Лас-Вегасе на шоу CES-2024 презентован новый электрокар Afeela. Первый автомобиль от Sony поступит в производство с 2025 года. Об этом сообщается на сайте Carscoops, пишет «Фокус».

Это финальный прототип Afeela и ожидается, что именно так будет выглядеть серийный автомобиль Sony. Напомним, что разрабатыают его совместно с Honda — для этого создали совместное предприятие Sony Honda Mobility.

Sony Afeela – обтекаемый седан Е-класса, который бросит вызов Tesla Model S. У него покатая крыша и высокая оконная линия, а между фарами установлен дисплей, на который могут проецироваться изображения. Концепт-кар 2024 года отличается дизайном переднего бампера и наличием зеркал (у предыдущих прототипов были камеры).

Размеры Sony Afeela:

- длина — 4915 мм;

- ширина — 1900 мм;

- высота — 1460 мм;

- колесная база — 3000 мм.

В салоне руль выполнен в виде штурвала, а на всю ширину передней панели растянут дисплей. Отдельные мониторы есть и у задних пассажиров. Afeela 2024 года получил новую центральную консоль и две беспроводные зарядки для смартфонов. В Sony разрабатывают для электрокара автопилот.

Кроме того, впервые раскрыты характеристики Sony Afeela. В Honda разрабатывают двухмоторную полноприводную силовую установку мощностью 489 л. с. Литий-ионная батарея на 91 кВт∙ч поддерживает быструю зарядку мощностью до 150 кВт.

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