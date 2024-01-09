В Витебске за «экстремизм» осудили иностранца

В Витебске за «экстремизм» осудили иностранца1
- 9.01.2024, 18:37
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Ему присудили семь суток ареста.
Суд Первомайского района Витебска за «экстремизм» арестовал на 7 суток гражданина России Дмитрия Чарковского, сообщает «Витебская весна».
Согласно протоколу об административных правонарушениях, мужчина с августа 2020 года в социальной сети Facebook был подписан на информационные ресурсы, признанные «экстремистскими».
Судья Михаил Юрченко посчитал, что в действиях Чарковского имеется состав правонарушения, и арестовал его на семь суток по ч. 2 ст. 19.11 КоАП.