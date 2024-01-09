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Видеофакт: украинский беспилотник атаковал «Урал» с оккупантами

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  • 9.01.2024, 19:07
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Видеофакт: украинский беспилотник атаковал «Урал» с оккупантами

Антидронщик с РЭБ-ружьем оказался беспомощным.

Российские военные неспособны обезопасить себя от украинских дронов, даже если располагают необходимыми средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом рассказал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко, опубликовав видео, которое об этом свидетельствует.

По его словам, сначала военные Сил обороны Украины уничтожили российскую боевую машину пехоты, после чего для эвакуации выживших захватчиков туда прибыл грузовик Урал.

«На «Урале» был и антидронщик с РЭБ-ружьем, который должен был их прикрывать от дронов. Ну и один из ваших дронов в этого антидронщика в Урале и прилетел», - рассказал Стерненко, комментируя кадры с ликвидацией оккупанта.

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