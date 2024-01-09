«Нам даже не хватает денег на хорошую одежду» 4 9.01.2024, 19:14

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Есть ли у белорусов накопления?

Белорусы стремятся копить деньги на черный день, но не у всех это получается. Причины у всех разные — кто-то вкладывает деньги в строительство и ремонт жилья, а другим не хватает средств даже на ежемесячные траты. Наши земляки рассказали «Зеркалу», сколько времени они смогут прожить на сбережения, если вдруг останутся без заработка.

Василий (имена героев изменены) живет в Минске, он — рабочий на частном предприятии, которое занимается производством и обработкой металла. Его месячный заработок — около 1500 рублей, иногда выходит больше. Мужчина старается откладывать минимум 10% от зарплаты, эти деньги он сохраняет в долларах и евро, средства никуда не вкладывает. Говорит, что «не готов рисковать в нынешнее время». Часть его заработка уходит на погашение кредитов и оплату коммуналки.

— Нет надежды на светлое будущее и заботу в этом государстве, поэтому кубышку понемногу увеличиваю. Ну и жизнь научила, что одалживать людям надо столько, сколько не жалко потерять, — сообщил Василий.

Жена мужчины также работает, но размера ее заработка он не знает. Какую-то сумму из своей зарплаты супруга тратит при походах в магазин, остальное его «не волнует».

— Если я уволюсь или уволят, то на обязательные ежемесячные платежи (кредиты, коммуналка) мне хватит минимум на 31 месяц. Но это без учета трат на еду. Если сидеть дома и не зарабатывать деньги даже на продукты, то запаса хватит на 20 месяцев.

Маргарита живет в райцентре и работает продавцом в сетевом магазине. В месяц ее заработок составляет примерно 800 рублей.

— Этих денег мало для жизни. Ведь я в разводе и одна ращу дочь. Отец ребенка алиментов не платит, я уже несколько раз жаловалась судебным исполнителям на это, но воз и ныне там, — рассказала Маргарита.

Женщина говорит, что отложить даже маленькую сумму у нее нет возможности — все деньги уходят на коммуналку и повседневные траты. Иногда женщина пользуется картой рассрочки.

— Вот и выходит круговерть: беру в рассрочку, чтобы на все хватило, потом ее надо отдавать. Погасила долг — денег снова нет, приходится опять пользоваться рассрочкой.

Маргарита отмечает, что если предположить, что заработка у нее нет, то она проживет с ребенком максимум недели три — за счет закаток с лета и продовольственных запасов, которыми удалось запастись.

— В моей работе есть один плюс — я могу купить товары на скидке, также иногда руководство позволяет нам купить по минимальной цене продукты, срок годности которых вот-вот истечет. Например, это свежее мясо или фарш, я их покупаю и кладу в морозилку. А денег на черный день у меня давно не было.

Иван с женой и ребенком дошкольного возраста живут в Минске, мужчина работает дальнобойщиком в литовской фирме и ездит по Европе. Его заработок — 2600 евро (около 9090 рублей по курсу Нацбанка Беларуси на 9 января) в месяц, но отпускные водителям не платят. Жена Ивана также работает, она получает 800−1000 рублей в месяц.

— Несколько лет назад мы купили квартиру в новостройке, это была наша мечта, потому что жили 20 лет в съемных квартирах. Сейчас все деньги уходят, чтобы привести жилье в порядок. Примерно 1000 рублей ежемесячно у нас уходит на выплату кредита, оплату коммуналки и детского сада, — рассказал о семейных тратах Иван.

Мужчина отметил, что им еще надо примерно 5000−6000 евро (около 17 480−20 970 рублей), чтобы новая квартира была в порядке. Чтобы выделить эти деньги, им приходится экономить: по кафе и театрам они ходят очень редко, отдыхают в деревне.

— Если честно, то нам даже не хватает денег на хорошую одежду. Все лучшее мы отдаем ребенку — одеваем, оплачиваем кружки, покупаем развивалки. Нам уже по остаточному принципу.

Мужчина и его жена понимают, что откладывать деньги про запас надо, но сделать это никак не получается. Например, скоро мужчина привезет из рейса около 2000 евро (около 7000 рублей), которые можно было бы отложить, если бы не требовало вложений жилье.

— Если я останусь без работы, то проживем мы месяца три-четыре. Потом, чтобы протянуть, надо будет продать автомобиль, вырученных денег хватит еще на шесть-восемь месяцев. А потом надо отправляться жить к родителям.

Андрей рассказал, что родители его были небогаты, а поэтому он с детства приучен копить деньги. Когда ему было около восьми лет, собирал бутылки и копил деньги «на то, на се». Лет в 12 мальчик накопил на микроволновку. Привычку откладывать деньги он перенес и во взрослую жизнь.

— В разное время заначка то росла, то уменьшалась за счет того, что покупал машину, была свадьба, строил дом, — вспоминает мужчина.

К конце 2000-х Андрей уехал работать в Польшу на стройку. В то время в Беларуси оставались его жена (тогда она была в декрете) и двое детей. Мужчина вспоминает, что декретных выплат тогда не хватало, поэтому мужчина покупал в Польше товары подешевле — часть шла на нужды семьи, что-то перепродавали.

В 2019 году Андрей благодаря экономному расходованию денег собрал 4000 долларов (на сегодня это почти 13 000 рублей). Он решил перевезти семью в Польшу, и эти средства нужны были на обустройство на новом месте.

— Часть заначки я потратил на кауцию (залог, который дают хозяину арендного жилья. — Прим. ред.), остальная так и осталась нетронутой, смогли укладываться в мою зарплату. Потом жена пошла на работу, жизнь пошла в гору. Мы смогли позволить себе путешествия, новую одежду, покупку мебели. Даже купили машину для сдачи ее в аренду.

Накопления у семьи подросли — за счет того, что было продано жилье в Беларуси. Сейчас они составляют примерно 70 000 долларов (почти 224 000 рублей), их хранят на карте в долларах и евро примерно в соотношении 70/30. Сейчас в планах белорусов — взять жилье в ипотеку в Польше, но если ежемесячный доход упадет, то Андрей не видит ничего страшного, чтобы влезть в заначку.

— Если не работать, то скопленных денег хватит нам года на три. Но то, что мы будем жить только на эти деньги, навряд ли произойдет. Кстати, уже был момент, что у меня не было работы, перебивался тогда мелкими заработками — починить розетку, повесить карниз. Благодаря этим моментам заначка не сильно страдала. Но даже если представить, что у меня не будет работы, то заработок имеет жена. С ее зарплаты на семейные расходы ежемесячно не будет хватать около 300 долларов (около 960 рублей).

Марина также научилась копить деньги с детства — откладывала с тех, что ей выдавали на карманные расходы, подарков, призовых выплат с соревнований. Потом собирала запасы со стипендии, зарплаты. Переводила деньги в евро или доллары, складывала в конверт и прятала его в надежное место.

— В 2019-м на скопленные деньги я съездила в первый раз в жизни на отдых. Потом были еще несколько бюджетных поездок.

Три года назад девушка на пару месяцев уехала из Беларуси в Литву, часть накопленных денег она забрала с собой. Потом оказалось, что вернуться на родину невозможно, эмиграция затягивается. Денег Марине не хватало, родственники передали ей заначку, которую она оставляла дома, но не спешила ее тратить.

— Я получила статус беженца, с ним выдавали пособие, компенсировали стоимость арены жилья, уже можно было работать. Нашла официальную работу, и хоть зарплата была небольшая, меня все устраивало. И снова смогла откладывать деньги, хоть и понемногу — 50−100 евро (около 174−349 рублей).

Прошлой осенью Марина прочитала книгу «Богатый папа, бедный папа». Оттуда девушка запомнила фразу о том, что «пустое дело рассчитывать на то, что государство тебя поддержит, когда ты будешь старым и больным».

— У моей знакомой была как раз такая ситуация: она заболела и не могла работать, ее уволили, медицинские услуги в ЕС стали для нее платными. Поэтому я отправилась на консультацию в банк, где узнала про инвестиции в фонды.

Марина начала инвестировать в несколько фондов. В одну компанию она вложила деньги, которые ей передали из Беларуси. Также у нее был вклад в банке, куда она положила накопления за 2023 год.

— Если сложить все, что у меня есть, то два месяца я точно проживу без заработка, даже если не буду получать дополнительных выплат (пособия беженца и компенсацию аренды жилья). Но если меня уволят, то я буду иметь право на пособие по безработице, оно немного поможет, если учесть его, то тогда мне хватит денег на 3−4 месяца. Но я все время ищу новые способы заработать, думаю развивать свое творчество в соцсетях.

По данным соцопроса компании SATIO, которая занимается маркетинговыми исследованиями, только каждый десятый белорус обеспечен сбережениями на более чем полгода жизни, если у него не будет источника доходов.

Почти у каждого третьего из опрошенных денег хватит меньше чем на месяц.

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