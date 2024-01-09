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На МКАД грузовик снес несколько десятков метров разделительного ограждения

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  • 9.01.2024, 19:33
  • 2,826
На МКАД грузовик снес несколько десятков метров разделительного ограждения

Фотофакт.

Водитель грузовика снес на МКАД несколько десятков метров разделительного ограждения, сообщили в столичной ГАИ.

Авария произошла днем 9 января. По предварительной информации, 55-летний водитель грузовика МАЗ ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Машиностроителей в направлении Партизанского проспекта. В районе 10-го километра он не справился с управлением и протаранил разделительное ограждение.

В результате ДТП водитель фуры получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

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