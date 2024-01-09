Врач назвал симптомы гонконгского гриппа, который пришел в Беларусь

Врач назвал симптомы гонконгского гриппа, который пришел в Беларусь3
- 9.01.2024, 19:52
- 4,516
Гонконгский грипп отмечают в нашей стране в январе.
О симптомах гонконгского гриппа (H3N2 вирус гриппа А) в эфире телеканала ОНТ рассказал председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов.
По его словам, к ним можно отмести резкое ухудшение самочувствия, температуру выше 39 градусов, озноб, тошноту, позывы к рвоте, красные и болезненные глаза.
«Опасным считается появление одышки, кровотечения, судорог, а также эпизоды потери сознания», - отметил медик.