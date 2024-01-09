Врач назвал симптомы гонконгского гриппа, который пришел в Беларусь 3 9.01.2024, 19:52

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Гонконгский грипп отмечают в нашей стране в январе.

О симптомах гонконгского гриппа (H3N2 вирус гриппа А) в эфире телеканала ОНТ рассказал председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов.

По его словам, к ним можно отмести резкое ухудшение самочувствия, температуру выше 39 градусов, озноб, тошноту, позывы к рвоте, красные и болезненные глаза.

«Опасным считается появление одышки, кровотечения, судорог, а также эпизоды потери сознания», - отметил медик.

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