Залужный посетил позиции в районе Купянска

Залужный посетил позиции в районе Купянска1
- 9.01.2024, 20:01
- 1,162
Сырский доложил про обстановку.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 9 января, посетил позиции в районе города Купянск в Харьковской области.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Отмечается, что кроме Залужного район Купянска посетили министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала.
Командующий ОСУВ «Хортица» генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.
По словам военных, успехов у российских оккупантов на этом направлении нет.
«Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время — врагу не понравится», - подчеркнул министр обороны Украины.