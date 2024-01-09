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Залужный посетил позиции в районе Купянска

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  • 9.01.2024, 20:01
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Залужный посетил позиции в районе Купянска
Валерий Залужный

Сырский доложил про обстановку.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 9 января, посетил позиции в районе города Купянск в Харьковской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что кроме Залужного район Купянска посетили министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

Командующий ОСУВ «Хортица» генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.

По словам военных, успехов у российских оккупантов на этом направлении нет.

«Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время — врагу не понравится», - подчеркнул министр обороны Украины.

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