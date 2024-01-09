Samsung представила первый в мире прозрачный экран 3 9.01.2024, 20:04

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Видеофакт.

Компания Samsung 8 января провела свое ежегодное мероприятие First Look на выставке CES 2024, где продемонстрировала свежие серии экранов QLED, MicroLED, OLED и Lifestyle, а также первый в мире прозрачный MicroLED-дисплей. Видео презентации опубликовали в YouTube.

Компания показала флагманские телевизоры Samsung Neo QLED 8K QN900D, которые теперь оснащены самым современным и инновационным чипом Samsung: NQ8 AI Gen3 с нейронным процессором. Он работает вдвое эффективнее предыдущей модели, а количество нейронных сетей теперь больше в восемь раз.

Также Samsung презентовала новый очень маленький инновационный чип MicroLED, который создает действительно прозрачный экран, напоминающий стекло. Его модульная конструкция позволяет пользователям изменять соотношение сторон, размер и форму под свои потребности.

По словам представителя Samsung, поскольку прозрачные MicroLED-дисплеи имеют более высокую яркость по сравнению с прозрачными OLED-панелями, на них также меньше влияет окружающий свет.

Пока нет информации о том, сколько могут стоить такие дисплеи и когда эта технология появится в розничных устройствах. По всей вероятности, они будут дорогими, учитывая цену непрозрачных MicroLED-телевизоров Samsung ($150 тыс. за 110-дюймовую модель).

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