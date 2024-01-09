В Минске раскрыли резонансное убийство кассира обменника 9.01.2024, 20:25

Оно произошло 14 лет назад.

Сотрудники милиции при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» задержали 48-летнего минчанина, подозреваемого в убийстве 14-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Убийство произошло 10 декабря 2009 года в помещении обменного пункта валют в Заводском районе Минска. Труп 20-летней девушки-кассира обнаружил инкассатор. Тогда выяснилось, что была похищена выручка в размере около 35 миллионов неденоминированных белорусских рублей в эквиваленте.

Сотрудники милиции установили, что задержанный воспользовался тем, что кассир во время перерыва на обед покинула помещение, и через приоткрытый роллет проник внутрь. Дождавшись, пока девушка вернется на рабочее место и откроет дверь к прикассовой зоне, он напал и нанес ей многочисленные удары ножом в живот и шею. От полученных травм потерпевшая погибла на месте. Забрав наличные, мужчина скрылся, после чего избавился от орудия убийства.

Милиционеры совместно с сотрудниками Госкомитета судебных экспертиз и следователями вычислили и задержали подозреваемого. Мужчина признал вину. Он пояснил, что ранее не был знаком с погибшей, а деньги потратил на личные нужды, в том числе на игорные заведения. Ранее фигурант был неоднократно судим за мошенничество и хулиганство.

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