СМИ: Залужный в 2022 году хотел провести дерзкий прорыв и отрезать войска РФ в Крыму 7 9.01.2024, 20:56

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Валерий Залужный

В США посчитали этот план слишком рискованным.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный в 2022 году предлагал провести «дерзкое и рискованное» контрнаступление в Запорожской области и изолировать российские войска в оккупированном Крыму. Однако в США посчитали этот план слишком рискованным. Об этом, как пишет Business Insider говорится в новой книге корреспондента Wall Street Journal Ярослава Трофимова Our Enemies Will Vanish («Наши враги исчезнут»).

Это был план прорваться через часть Запорожской области и перерезать так называемый «сухопутный мост», чтобы изолировать российские войска в Крыму, говорится в приведенном отрывке. На тот момент Россия не возвела там обширных минных полей и укреплений.

По оценкам Залужного, Украине нужно было дополнительно 90 гаубиц и достаточное количество артиллерийских боеприпасов, чтобы осуществить прорыв. Как пишет журналист, трудно оценить, хватило бы этого или Украине также потребовалось бы вооружение, такое как БТР и боевые машины или даже танки. Но существует вероятность, что Украина могла бы добиться чего-то похожего на то, что она сделала в Харькове в сентябре 2022 года, когда украинские войска отбили тысячи квадратных километров территории на северо-востоке.

Однако американские чиновники с осторожностью отнеслись к плану, поскольку Киев не продемонстрировал достаточный наступательный потенциал. Журналист также приводит слова чиновника Пентагона, который предрекал ВСУ разгром, если они «откусят больше, чем смогут прожевать».

С точки зрения США, пишет Трофимов, «провал был вероятен, а его последствия потенциально катастрофичны» — Россия могла захватит оставшуюся часть Запорожской области, а затем и Днепр.

США подтолкнули Украину сосредоточиться на Херсоне. Это был более безопасный вариант, и ставки были ниже. В ходе этого наступления атаки Украины на мосты разрушили пути снабжения российской армии и вынудили ее отступить за реку Днепр.

Залужный настаивал, что Украина «должна атаковать там, где нам нужно, а не там, где мы можем», но так как США контролировали большую часть военной помощи Украине, целью был выбран Херсон, рассказали помощники главкома журналисту.

Контрнаступление в Запорожской области Украина начала на год позже, чем планировал Залужный, но на этот раз Россия оказалась более подготовленной. Как пишет в своей книге Трофимов, возможности были упущены, а шансы на прорыв — ограничены, хотя ВСУ и удалось преодолеть первые позиции «линии Суровикина».

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