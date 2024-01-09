Минтруда назвало белорусам температуру для дополнительного перерыва на работе 1 9.01.2024, 21:13

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Посмотрите на градусник.

В Минтруда назвали температуру, при которой на работе положен еще один перерыв. Подробности рассказали в пресс-службе Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

Сообщается, что, согласно статье 29 закона «Об охране труда», установлено, что сотрудникам, которые выполняют работы на открытом воздухе или же в закрытых, но не отапливаемых помещениях в холодное время, а также отдельные виды работ, вместе с обеденным перерывом должны предоставляться и специальные перерывы в течение рабочего дня, включаемые в рабочее время.

Сказано, что виды работ, а также продолжительность и порядок предоставления указанных перерывов необходимо правилами внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором. В ведомстве пояснили, что к указанным перерывам, к примеру, могут относиться перерывы для обогревания в случае работы в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе.

Уточняется, что для сотрудников наниматель устанавливает режим работы, который исключает причинение вреда их здоровью и жизни при сильной жаре или же сильном морозе. В ведомстве подчеркнули, что понятие сильная жара подразумевает максимальную температуру воздуха +30 градусов. Что касается сильного мороза, то речь идет про температуру от -25 градусов.

«В помещении для обогрева работающих устанавливаются мебель для временного отдыха, шкафы для верхней одежды, приспособление для просушки мокрой одежды», - говорится в сообщении.

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