АЭС в Японии выдержала удар трехметрового цунами от землетрясения 3 9.01.2024, 21:16

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1 января цунами высотой около трех метров достигло АЭС Сика.

Атомная электростанция Сика в японской префектуре Исикава во время мощного землетрясения выдержала удар трехметрового цунами без каких либо последствий для ее безопасности, заявили в компании Hokuriku Electric Power Co, которая управляет АЭС. Об этом сообщает Kyodo.

1 января 2024 года возникшее из-за сильного землетрясения цунами высотой около трех метров достигло АЭС Сика, однако удар стихии не привел к серьезным проблемам с безопасностью, сообщила компания-оператор АЭС.

Цунами достигло АЭС в первый день нового года около 17:45 по местному времени, примерно через полтора часа после подземного удара магнитудой 7,6, пояснили в компании. Электростанция выстояла, поскольку построена на высоте около 11 м над уровнем моря и защищен дамбой высотой в 4 м.

Эксперты также пояснили, что сразу после начала землетрясения передача данных с датчика на морском дне прекратилась и возможный размер цунами определить было невозможно. Уже после удара стало известно, что в момент прихода волны уровень воды в прибрежном бассейне водосброса АЭС поднялся примерно на три метра.

По данным на 9 января, число погибших в результате землетрясения 1 января 2024 года в Центральной Японии превысило 200 человек, более 100 считаются пропавшими без вести.

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