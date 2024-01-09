В минском микрорайоне 10 января отключат горячую воду и отопление 4 9.01.2024, 21:26

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В садах и школах тоже.

В минском микрорайоне Малиновка 10 января на нескольких улицах отключат горячую воду и отопление, в том числе в садиках и школах. В «Минскэнерго» объяснили, что это связано с ремонтными работами. Читатели «Зеркала» рассказали, что учителя попросили детей одеваться на уроки потеплее.

Горячего водоснабжения и отопления 10 января не будет по следующим адресам:

Жилые дома

ул. Громова №: 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

ул. Есенина №: 39, 43 к 1, 43 к 2, 47, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 79, 83, 85, 87, 97, 99, 105, 107, 111, 113, 117, 119 к.1, 119 к.2, 123, 127, 129, 131, 139, 141, 143;

ул. Рафиева №: 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 66, 68, 70, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 88А, 89 к1, 89 к2, 90, 93 к1, 93 к2, 93 к3, 93 к4, 93 к5, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 109, 113;

ул. Слободская №: 3, 15, 17, 19, 21, 25, 29,31, 37, 43, 45, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 69, 73, 75, 79.

Образовательные учреждения

Детские сады: № 541 ул. Есенина, 137; № 546 ул. Есенина, 133; N 547 ул. Рафиева, 76; № 554 ул. Рафиева, 92; № 555 ул. Рафиева, 72; № 556 ул. Рафиева, 87; № 557 ул. Рафиева, 107; № 558 ул. Есенина, 65; № 563 ул. Слободская, 39; № 564 ул. Есенина, 41.

Школы, гимназии: средняя школа № 205 ул. Есенина, 125; школа № 206 ул. Есенина, 101; школа № 207 ул. Рафиева, 103; школа № 209 ул. Рафиева, 91; школа № 215 ул. Слободская, 41.

Нежилой фонд

ул. Громова, 20А, ТЦ; Спортивно-оздоровительный комплекс ул. Громова, 14.

улица Есенина 64А, 66, 68, 68А, 74, 76, 136, 119 к3.

ул. Рафиева. 55, 56, 60, 64; Супермаркет «Санта» ул. Рафиева, 81А.

ул. Слободская, 2, магазин ул. Слободская 9; офисные помещения ул. Слободская 11; комплекс магазинов ул. Слободская 27, магазин ул. Слободская 37А; Магазин ул. Слободская 47.

Отметим, согласно санитарным нормам и правилам, занятия в белорусских школах могут быть отменены при обильных осадках, а также температуре воздуха -25°С и ниже и сильном ветре.

Однако в Минске, по прогнозу, завтра ожидаются только небольшие осадки — снег и мокрый снег, а температура воздуха составит −1…+1°C.

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