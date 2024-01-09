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Зеленский позвонил президенту Польши Дуде

  • 9.01.2024, 21:48
Зеленский позвонил президенту Польши Дуде
Владимир Зеленский

Обсудили границу, поддержку Украины и членство в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за поддержку Украины на пути к вступлению в ЕС и НАТО и подчеркнул, что между польским и украинским народами «не должно быть границ». Об этом он сказал во вторник, 9 января, во время телефонного разговора с польским президентом.

«Наша общая граница должна быть настоящей европейской границей. Границей единства», — сказал Зеленский.

Президенты обсудили вопросы финансирования Украины со стороны ЕС и политическую поддержку, а также возможные решения будущего саммита НАТО.

Зеленский поблагодарил Польшу за решение прислать представителя на встречу в Давосе по формуле мира и поднял вопрос о присоединении Польши к совместной декларации Группы семи по гарантиям безопасности для Украины.

Также стороны обсудили российские массированные атаки и необходимость усиления украинской ПВО.

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