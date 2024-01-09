В Добруше вынесли приговор «агроэлите» района 9.01.2024, 22:02

Максимальное наказание — шесть лет усиленного режима.

В Добруше вынесен приговор фигурантам резонансного дела по хищениям в АПК. Об этом сообщил прокурор Добрушского района Павел Чириков, пишет БелТА.

Уголовное дело по обвинению ряда лиц, в том числе бывшего первого заместителя председателя Добрушского райисполкома, а также действующих и бывших руководителей сельхозпредприятий района рассмотрено сегодня на выездном судебном заседании.

«Обвиняемые совершили преступления против собственности, связанные с хищением имущества путем злоупотребления служебными полномочиями, а также против интересов службы, связанные со злоупотреблением и превышением власти, служебным подлогом. Действия фигурантов были связаны с хищением товарно-материальных ценностей агропредприятий. Речь как о строительных материалах, так и денежных средствах. Также были внесены недостоверные сведения в государственную статистическую отчетность о количестве произведенного и реализованного молока в общем объеме более 5 млн кг», — пояснил Павел Чириков.

В частности, экс-чиновник давал незаконные указания директорам предприятий АПК на завышение в официальной статистической отчетности объемов производимого и реализованного молока. Такая противоправная деятельность была развернута на протяжении трех с половиной лет: с января 2019-го по август 2022 года.

«По результатам рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем с учетом личностей обвиняемых, наличия смягчающих и отягчающих вину обстоятельств основным фигурантам было предложено к назначению наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом и лишением занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей. Остальным — ограничение свободы и исправительные работы на срок до двух лет», — рассказал прокурор района.

На основании приговора суда все фигуранты признаны виновными в совершении инкриминируемых деяний. Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима — получил бывший первый заместитель председателя райисполкома Евгений Игнатенко.

Напомним, обвиняемым по делу также проходил Руслан Соколов, который в 2019 году на должности директора сельхозпредприятия «Тереховка-Агро» был назван победителем в номинации «Руководитель года», директор ОАО «Калининский» Виктор Байдов — делегат во Всебелорусское народное собрание от Добрушского района, глава сельхозпредприятия «Жгунское» Наталья Степанова, директор ОАО «Красная Буда» Ирина Бездольная и другие.

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