На Земле в 2023 году зафиксировали температурный рекорд за 125 тысяч лет 9 9.01.2024, 22:17

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2023 год стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.

Прошедший год был теплее среднего показателя 1991−2020 годов на 0,60 °C, а доиндустриальный уровень (начиная с 1850 года) среднегодовая температура превысила на 1,48°C. Такие данные содержатся в публикации годового отчета Европейского центра по вопросам изменения климата (Copernicus).

Согласно выкладкам ученых, каждый месяц с июня по декабрь 2023 года был теплее, чем соответствующий месяц в любом предыдущем году. Каждый день прошедшего года превышал доиндустриальные температурные показатели минимум на 1°C, почти половина дней в 2023 году были более чем на 1,5°C теплее уровня 1850–1900 годов, а два ноябрьских дня зашкалили сразу на 2°C. Таким образом, среднегодовая температура воздуха была самой высокой за всю историю наблюдений или близкой к самой высокой на значительной части всех океанских бассейнов и всех континентов, кроме Австралии.

Хотя фактические наблюдения за климатом продолжаются менее чем два столетия, некоторые ученые, опираясь на данные древесных годичных колец и ледяных кернов, заявили, что в 2023 году на Земле установилась самая теплая погода за более чем 100 000 лет. «2023 год был, вероятно, самым жарким годом на Земле примерно за 125 000 лет, — цитирует климатолога Дженнифер Фрэнсис из американского Центра исследования климата Вудвелла Associated Press. — Конечно, люди существовали и прежде, но справедливо будет сказать, что это самый жаркий период с тех пор, как люди стали цивилизованными, в зависимости от того как определять понятие «цивилизованный».

Исследователь климата из Мельбурнского университета Молт Мейнсхаузен приводит данные о том, что главной причиной резкого потепления нужно считать продолжение рекордных выбросов углекислого газа (на них приходится не менее 1,3°C от повышения общемировой температуры). В гораздо меньшей степени глобальному потеплению способствует возвращение природного явления Эль-Ниньо и других менее значительных факторов.

Как отмечают авторы годового отчета Copernicus, вполне вероятно, что наступивший 2024 год будет еще жарче. И 12-месячный период, заканчивающийся в январе или феврале 2024 года, все-таки превысит доиндустриальный уровень на 1,5°C.

Таким образом, планета рискует преодолеть целевой рубеж повышения температуры в полтора градуса по Цельсию, зафиксированный в Парижском климатическом соглашении. 195 стран-участниц, подписавших этот документ в 2015 году, договорились сократить парниковые выбросы, чтобы не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на 2°C и направлять усилия на ограничение роста температуры до 1,5°C от доиндустриальных уровней. В случае если человечество не сможет обуздать температурный рост в этих пределах, изменения климата могут привести к катастрофическим последствиям для жизни на нашей планете.

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