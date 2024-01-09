Президент Польши пообещал поддерживать тех, кто борется за свободную Беларусь

Президент Польши пообещал поддерживать тех, кто борется за свободную Беларусь4
- 9.01.2024, 22:55
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Анджей Дуда вспомнил о белорусских политзаключенных.
9 января президент Польши Анджей Дуда провел встречу с представителями белорусских демократических сил, передает «Еврорадио».
Во время встречи он упомянул белорусских политзаключенных:
«Сегодня в Беларуси системы правосудия в принципе не существует — это лишь вооруженная, железная рука Лукашенко. Мы с большой осторожностью ждем новостей об Анджее Почобуте и прислушиваемся к новостям о том, что в колонии отправляют все больше людей».
Также Дуда пообещал, что всегда будет поддерживать тех, кто борется за свободную Беларусь.