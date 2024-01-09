В Эквадоре телеведущих взяли в заложники в прямом эфире 9.01.2024, 23:58

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В студии, из которой должны были транслировать выпуск новостей, прозвучала серия взрывов.

Вооруженные люди в капюшонах и масках ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих, сообщает El Universo.

Нападение произошло около 14:20 по местному времени (22:20 по Минску), пишет газета. Находившиеся в здании журналисты через мессенджеры сообщили, что в здание проникли вооруженные люди, и обратились в полицию. Часть людей укрылась в уборных и в офисах.

Войдя в здание, злоумышленники оставили динамит на ресепшн редакции. Затем они ворвались в помещения и взяли в заложники журналистов и других работников телекомпании, пишет газета.

Издание показало кадры, на которых группа вооруженных людей направляет оружие на людей в студии, некоторые из них лежат на полу.

Один из членов вооруженной группы заявил, что решение выйти в прямой эфир принято, чтобы «они знали, что мы не играем с мафией». Нападавшие требовали, чтобы им предоставили микрофоны и дали возможность говорить в прямом эфире, пишет Ecuavisa.

Злоумышленники показали на камеру, что у них при себе есть оружие и взрывчатка. Оружие направили на голову журналиста Хосе Луиса Кальдерона, затем в карман его пиджака положили динамит, передает Ecuavisa.

Спустя десять минут, около 14:30 (22:30 по Минску), в студии, из которой должны были транслировать выпуск новостей, прозвучала серия взрывов, пишет El Universo. Работники телекомпании после этого закричали нападавшим, чтобы те не стреляли. Однако, как утверждает Ecuavisa, в студии открывали стрельбу.

В 14:39 трансляция на локальном уровне прервалась, однако вещание по международным каналам по-прежнему продолжалось, сообщает газета. По информации Ecuavisa, трансляция была доступна и в интернете.

Как отмечает El Universo, к телекомпании прибыли спецподразделения эквадорской полиции, после чего начались столкновения силовиков с собравшимися у здания гражданами.

Накануне президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим ЧС на 60 дней. Решение было принято после серии бунтов в тюрьмах и побега главы крупнейшей в стране банды. Глава государства намеревался задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой.

Нобоа после серии нападений объявил, что страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта и подписал указ, объявляющий 22 транснациональные организованные преступные группировки террористическими организациями. Военным поручено нейтрализовать их.

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