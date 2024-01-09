В деревне недалеко от Минского моря продается стильный дом с террасой 9.01.2024, 23:30

1,212

Что по цене.

По другую сторону от Минского моря в деревне Крыжовка продается современный дом с ремонтом. Здесь есть все для круглогодичного проживания, а на участке сделана хорошая зона отдыха, пишет Realt.by.

Дом находится в 12 км от Минска, недалеко от Минского моря. Его возвели в 2021 году из дерева. Общая площадь одноэтажного дома — 103,8 м².

В доме сделан хороший ремонт с отделкой деревом. Тут есть две спальни и уютная кухня-гостиная. Поддерживают тепло и атмосферу камин в спальне и печь в общей зоне комнаты.

Внутри имеется совмещенный с сауной санузел.

К дому прилегает крытая терраса, где висят качели и есть место для садовой мебели.

Отапливается дом с помощью печи, электрического отопления и теплых полов. Вода поступает из скважины, канализация — местная. Газ лежит рядом.

Участок занимает 8 соток. Он ухожен, по периметру растут туи, сделаны дорожки, зоны барбекю и кострища. Территория окружена сосновым лесом. До участка идет асфальтовая дорога.

Дом отдают за 249 тысяч долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».