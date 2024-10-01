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СМИ: Армия Ливана отступает с позиций на границе с Израилем

  • 1.10.2024, 1:00
СМИ: Армия Ливана отступает с позиций на границе с Израилем

Ранее Израиль анонсировал «следующий этап войны» против «Хезболлы».

Ливанская армия проводит отступление с позиций, которые находятся на границе с Израилем. Эта информация пока не подтверждена.

Об этом сообщают Reuters и CNN.

Reuters пишет, что информацию об отступлении ливанской армии передают местные жители и источник в органах безопасности.

Представитель ливанской армии не подтвердил и не опроверг эти сообщения.

При этом другой собеседник издания отметил, что после отступления ливанские войска находились по меньшей мере в пяти километрах от границы.

Источник CNN в службах безопасности рассказал, что ливанская армия эвакуировала наблюдательные посты на границе с Израилем, солдат переместили в казармы в приграничных деревнях.

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