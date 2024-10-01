Путин расширил Совет безопасности РФ до 35 человек 1.10.2024, 3:07

Кто в него вошел.

Владимир Путин пополнил состав Совета безопасности Российской Федерации новыми членами: в него вошли его помощник Алексей Дюмин, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, первый вице-премьер Денис Мантуров и начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец. Указ об изменениях в составе Совбеза был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав в качестве членов Совета безопасности Российской Федерации следующих лиц: Дюмин А.Г. — помощник президента РФ, Линец А.Л. — начальник ГУСПа, Мантуров Д. В. — первый заместитель председателя правительства РФ, Скворцова В.И. — руководитель ФМБА России», — сказано в документе.

Из состава Совета безопасности был исключен Владимир Якушев. Ранее в Совете состояло 32 человека, теперь же, с учетом всех изменений, их количество увеличилось до 35.

Владимир Якушев занимал должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе с ноября 2020 года, но 24 сентября его освободили от этой должности. На следующий день его назначили сенатором от Тюменской области.

Алексей Дюмин ранее работал в Службе безопасности президента, а с 2016 года возглавлял Тульскую область. В мае 2024 года, проработав восемь лет в качестве губернатора, он был назначен помощником президента.

Денис Мантуров занимал пост главы Минпромторга на протяжении 12 лет до переизбрания Путина в марте 2024 года. После переназначения правительством Мантуров стал первым вице-премьером, а пост министра занял губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Председателем Совета безопасности является Путин, а его заместителем — Дмитрий Медведев. В состав постоянных членов Совета входят руководители ключевых органов исполнительной и законодательной власти. С мая 2024 года секретарем Совета безопасности назначен Сергей Шойгу, ранее руководивший Минобороны в течение 12 лет. Николай Патрушев, который занимал пост секретаря ранее, стал помощником Путина, а Минобороны возглавил бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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