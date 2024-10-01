На берег Керчи выбросило боновые заграждения, которыми оккупанты пытались защитить Крымский мост
- 1.10.2024, 5:26
Фотофакт.
На берег Керчи во временно оккупированном Крыму после штормов выбрасывает боновые заграждения, которыми россияне пытались защитить Керченский мост.
Соответсвующее фото опубликовал «Крымский ветер».
На кадрах видно, как на городском пляже вся береговая линия в пластмассовых и металлических бочках.
«Местное население разбирает их и забирает себе металл, а пластиковые бочки так и остаются на пляже», — говорится в сообщении.
Марионетки Кремля в Крыму не комментировали этот инцидент.