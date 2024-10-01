Израиль начал наземную операцию в Ливане 1.10.2024, 7:33

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ЦАХАЛ перешел ливанскую границу.

В ночь с 30 сентября на 1 октября израильские войска начали наземные рейды на юге Ливана в рамках операции под названием «Северные стрелы», направленной против сил организации «Хезболла».

Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении израильских военных отмечается, что начались «ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды» по террористическим целям «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана.

Эта операция, как заявили в ЦАХАЛ, была санкционирована правительством несколько часов назад и проводится на основе точных разведывательных данных. Наземные рейды нацелены на объекты и инфраструктуру «Хезболлы», расположенные в приграничных селах, которые представляют угрозу для израильских поселений на севере.

ЦАХАЛ подчеркнул, что операция проходит по методическому плану, подготовленному Генеральным штабом и Северным командованием, к которому войска готовились несколько месяцев. Израильские наземные силы также поддерживаются авиацией и артиллерией, которые наносят удары по военным объектам в регионе.

Операция «Северные стрелы» будет продолжена в зависимости от развития ситуации и одновременно с боевыми действиями в Газе и других районах, отметили в ЦАХАЛ.

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