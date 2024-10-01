Даже чиновники Лукашенко это признали
- Telegram-канал «Вечерний дофамин»
- 1.10.2024, 7:45
- 10,886
Диктатор — это не народ Беларуси.
Правительство Литвы официально передало в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге материалы, которые касаются совершения представителями «белорусского государства» преступлений против человечности в отношении белорусов. Пока это просто угроза, но лиха беда начало. Особенно трогательно, что это произошло сразу после завываний лукашенковского «министра иностранных дел» Рыженкова — он очень хотел дружить с литовцами.
Этот же «министр» лидирует в номинации «Цитата дня».
В интервью, которое опубликовано на телеграм-канала «Глас МИДа» он сказал, обращаясь к Литве и Латвии:
«— Вы вообще с кем боретесь? С Лукашенко или с народом Беларуси? Если с народом Беларуси или России, вы не победите!»
Из чего логически следует: а вот Лукашенко победить можно.
А еще: Лукашенко — это не народ Беларуси, не зря между ними союз «или». Радостно, что даже чиновники противопоставляют своего шефа и нас.
Всем остальным это понятно давным-давно.
Telegram-канал «Вечерний дофамин»