Даже чиновники Лукашенко это признали Telegram-канал «Вечерний дофамин»

1.10.2024, 7:45

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Диктатор — это не народ Беларуси.

Правительство Литвы официально передало в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге материалы, которые касаются совершения представителями «белорусского государства» преступлений против человечности в отношении белорусов. Пока это просто угроза, но лиха беда начало. Особенно трогательно, что это произошло сразу после завываний лукашенковского «министра иностранных дел» Рыженкова — он очень хотел дружить с литовцами.

Этот же «министр» лидирует в номинации «Цитата дня».

В интервью, которое опубликовано на телеграм-канала «Глас МИДа» он сказал, обращаясь к Литве и Латвии:

«— Вы вообще с кем боретесь? С Лукашенко или с народом Беларуси? Если с народом Беларуси или России, вы не победите!»

Из чего логически следует: а вот Лукашенко победить можно.

А еще: Лукашенко — это не народ Беларуси, не зря между ними союз «или». Радостно, что даже чиновники противопоставляют своего шефа и нас.

Всем остальным это понятно давным-давно.

Telegram-канал «Вечерний дофамин»

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