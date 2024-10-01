закрыть
1 октября 2024, вторник, 9:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Даже чиновники Лукашенко это признали

  • Telegram-канал «Вечерний дофамин»
  • 1.10.2024, 7:45
  • 10,886
Даже чиновники Лукашенко это признали

Диктатор — это не народ Беларуси.

Правительство Литвы официально передало в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге материалы, которые касаются совершения представителями «белорусского государства» преступлений против человечности в отношении белорусов. Пока это просто угроза, но лиха беда начало. Особенно трогательно, что это произошло сразу после завываний лукашенковского «министра иностранных дел» Рыженкова — он очень хотел дружить с литовцами.

Этот же «министр» лидирует в номинации «Цитата дня».

В интервью, которое опубликовано на телеграм-канала «Глас МИДа» он сказал, обращаясь к Литве и Латвии:

«— Вы вообще с кем боретесь? С Лукашенко или с народом Беларуси? Если с народом Беларуси или России, вы не победите!»

Из чего логически следует: а вот Лукашенко победить можно.

А еще: Лукашенко — это не народ Беларуси, не зря между ними союз «или». Радостно, что даже чиновники противопоставляют своего шефа и нас.

Всем остальным это понятно давным-давно.

Telegram-канал «Вечерний дофамин»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников