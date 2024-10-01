Как россияне проигрывают войны

Как россияне проигрывают войны23
- Виктор Андрусив
- 1.10.2024, 7:49
- 7,998
Экскурс в историю.
На прошлой неделе Герхард Шредер, российская прокладка, ляпнул что-то типа учите историю – Россия никогда не проигрывает. Он не первый кто разносит внутренне российское дебильное победобесие по миру. В чем я согласен с этим подонком, что историю России надо учить, чтобы понять, как она проиграет. Решил сделать небольшой ликбез яда против победобесия.
Крымская война – поражение России. Это, кстати, единственный раз, когда Россия воевала против «коллективного Запада» и проиграла. Обратим внимание на немаловажный момент – посреди войны умер царь Николай I, и вообще внутренний кризис привел к поражению.
Российско-японская война – поражение России. Одно из самых позорных поражений. В битве на Цусиме россияне потеряли 34 корабля, а японцы – три лодки. Обратим внимание на немаловажный момент – в 1905 году начались первые революционные попытки, которые взрывали Россию изнутри.
Первая мировая – поражение России. В результате революции армия фактически развалилась и в марте 1918 года советская Россия подписала Брестский мир, за которым закрепила свое поражение в войне. Снова – внутренние факторы привели к поражению.
Афганская война – поражение советского союза (России как правопреемницы). Снова причина поражения – внутренние реформы Горбачева и дестабилизация.
Перввя чеченская – поражение России. Внутренний криминальный хаос и политический бардак привели к разгромному поражению русской армии.
Вы уже поняли, к чему я веду: Россия часто проигрывает войны, и почти всегда из-за внутренней дестабилизации. Чаще именно война вызывает эту внутреннюю дестабилизацию, когда нет быстрых побед.
А я напомню, что для России быстрых побед уже нет третий год. Война, которую Россия быстро не выиграет, создает перенапряжение ее сил и ведет к краху. И если вы не верите – учите историю России, никто не верил, что царский режим рухнет в 1917 году.
Виктор Андрусив, Telegram