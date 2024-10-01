США отправят истребители и несколько тысяч военных на Ближний Восток 1.10.2024, 8:03

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После начала операции Израиля в Ливане.

США отправят несколько тысяч военных и дополнительных истребителей на Ближний Восток для усиления безопасности Израиля.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает АР.

По словам Сингх, усиленное присутствие США на Ближнем Востоке будет обеспечено несколькими эскадрильями истребителей.

Дополнительный контингент включает в себя эскадрильи истребителей F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 и F-22, а также персонал, необходимый для их поддержки.

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