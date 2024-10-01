Ждать ли бабье лето в Беларуси 1.10.2024, 8:34

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Синоптик рассказал о погоде в октябре.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ предупредил про дождь со снегом и бабье лето в октябре 2024 года в Беларуси.

Синоптик отметил, что в целом октябрь окажется теплее обычного, заметив, что температура окажется выше норма на один-полтора градуса. Так, по северо-восточной части страны будет от +5 градусов и до +8 по юго-западу.

- По сравнению с сентябрем ожидается понижение температуры до 6 градусов.

Рябов обратил внимание на то, что во второй месяц осени все чаще атмосферные процессы будут определяться влиянием атлантическим циклонов. Он также добавил, что климат становится нестабильным: то холод, то тепло. Также резкие изменения в атмосфере будут сопровождаться холодным ветром, осадками.

По его словам, примерно с середины второй декады октября среднесуточная температура воздуха начинает снижаться и опускается ниже отметки в +5 градусов. Синоптик сообщил, говоря про количество осадков, что их число окажется обычным для данного времени года.

- В среднем, будет от 11 до 16 дней с дождем. В третьей декаде часто идут смешанные осадки – дождь со снегом, который обычно быстро тает, - подчеркнул Дмитрий Рябов.

Он также рассказал, что во второй месяц осени будет до двух недель с туманами, а в конце месяца вероятны слабые заморозки. Рябов также отметил, что есть вероятность, что в октябре 2024 года будет бабье лето.

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