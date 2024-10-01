ISW: Это решение пошатнет стабильности режима Путина

ISW: Это решение пошатнет стабильности режима Путина2
- 1.10.2024, 8:36
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Россия будет тратить на оборону 32% от общих расходов бюджета.
Увеличение Россией расходов на оборону на 25% - до 13,5 трлн рублей (145 млрд долларов) может пошатнуть стабильность режима российского диктатора Владимира Путина.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики объяснили, что сохранение высокого уровня оборонных расходов в ближайшие годы усложнит для Кремля финансирование социальных программ. Кроме того, увеличение расходов на оборону также повлияет на долгосрочную эффективность усилий Кремля, направленных на использование финансовых стимулов для повышения рождаемости и преодоления демографического кризиса в России.
В ISW подчеркивают, что требования народа РФ по увеличению социального и уменьшению оборонного финансирования в будущем также могут повредить способности Кремля поддерживать войну против Украины и пошатнет внутреннюю поддержку режима.
По данным отчета, увеличение расходов на оборону не обязательно означает увеличение военного потенциала, поскольку значительные средства направляются, в частности, на выплату помощи российским солдатам, ветеранам и их семьям.
Аналитики подчеркнули, что российский бюджет будет продолжать поддерживать социальные программы, но постоянный фокус на оборонных расходах, вероятно, повлияет на их эффективность и устойчивость.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на проект бюджетных документов сообщало, что РФ увеличит свои расходы на оборону до 6,3% валового внутреннего продукта (ВВП), что является самым высоким уровнем со времен Холодной войны.
Таким образом, Россия будет тратить на оборону 32% от общих расходов бюджета на 2025 год — это 41,5 трлн руб (примерно 445 млрд долларов).