В Иране рассказали, что борьбой с Израилем заведовал агент «Моссада» 1.10.2024, 8:57

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Об этом заявил экс-президент страны.

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (руководил страной в 2005–2013 годах) заявил, что Тегераном было создано подразделение по противостоянию Израилю, глава которого оказался агентом израильской разведки «Моссад», пишет турецкое издание Haberler. Так он ответил на обвинения в адрес страны в шпионаже после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, и человек, возглавлявший его, оказался агентом «Моссада», — сказал Ахмадинежад.

Газета Le Parisien со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности писала, что о прибытии Насраллы в штаб-квартиру «Хезболлы» израильской стороне сообщил иранский крот. По данным Financial Times, израильская разведка годами собирала терабайты информации, чтобы вычислить бойцов «Хезболлы», иерархию и местонахождение. Источниками сведений становились телефоны жен, пульты от телевизора и взломанные камеры наблюдения.

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