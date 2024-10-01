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В Иране рассказали, что борьбой с Израилем заведовал агент «Моссада»

  • 1.10.2024, 8:57
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В Иране рассказали, что борьбой с Израилем заведовал агент «Моссада»

Об этом заявил экс-президент страны.

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (руководил страной в 2005–2013 годах) заявил, что Тегераном было создано подразделение по противостоянию Израилю, глава которого оказался агентом израильской разведки «Моссад», пишет турецкое издание Haberler. Так он ответил на обвинения в адрес страны в шпионаже после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, и человек, возглавлявший его, оказался агентом «Моссада», — сказал Ахмадинежад.

Газета Le Parisien со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности писала, что о прибытии Насраллы в штаб-квартиру «Хезболлы» израильской стороне сообщил иранский крот. По данным Financial Times, израильская разведка годами собирала терабайты информации, чтобы вычислить бойцов «Хезболлы», иерархию и местонахождение. Источниками сведений становились телефоны жен, пульты от телевизора и взломанные камеры наблюдения.

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