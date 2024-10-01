Ученые опровергли популярный миф о похмелье 1 1.10.2024, 9:04

Вода не поможет.

Международная команда ученых заявила, что употребление большого количества воды после употребления алкоголя не облегчает симптомы похмелья. Исследование опубликовано в журнале Alcohol.

Несмотря на распространенное мнение о том, что питьевая вода может помочь справиться с неприятными симптомами, оказалось, что связь между обезвоживанием и похмельем не так проста.

Авторы изучила данные, собранные в ходе 13 различных исследований, в которых изучалось влияние обезвоживания на проявление похмелья. Алкоголь действительно обладает мочегонным действием, что может приводить к жажде и сухости во рту на утро после выпивки, однако ученым не удалось установить прямую связь между этим состоянием и интенсивностью похмелья.

Одно из проанализированных исследований, включавшее 826 студентов, показало, что попытки уменьшить похмелье с помощью воды оказались бесполезными.

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