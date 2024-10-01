Ученые опровергли популярный миф о похмелье

Ученые опровергли популярный миф о похмелье1
- 1.10.2024, 9:04
Вода не поможет.
Международная команда ученых заявила, что употребление большого количества воды после употребления алкоголя не облегчает симптомы похмелья. Исследование опубликовано в журнале Alcohol.
Несмотря на распространенное мнение о том, что питьевая вода может помочь справиться с неприятными симптомами, оказалось, что связь между обезвоживанием и похмельем не так проста.
Авторы изучила данные, собранные в ходе 13 различных исследований, в которых изучалось влияние обезвоживания на проявление похмелья. Алкоголь действительно обладает мочегонным действием, что может приводить к жажде и сухости во рту на утро после выпивки, однако ученым не удалось установить прямую связь между этим состоянием и интенсивностью похмелья.
Одно из проанализированных исследований, включавшее 826 студентов, показало, что попытки уменьшить похмелье с помощью воды оказались бесполезными.