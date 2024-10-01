В Глубоком судили руководительниц физкультурного центра 1.10.2024, 9:14

По политическим делам.

В Глубоком за «экстремизм» судили сразу двух руководителей физкультурно-оздоровительного центра (ФОЦ), пишет тг-канал «Витебск, я гуляю».

В суд попали директор ФОЦ Светлана Сташкевич и заместитель директора по административно-хозяйственной работе Наталия Боровик. Обеих женщин обвиняли по ч. 2 ст. 19.11 КоАП РБ. Процессы вел судья Александр Алексеенко.

На прошлой неделе стало известно об облаве в Глубоком. Во время нее были задержаны 12 человек.

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